КФУ вошел в рейтинг THE по искусству и гуманитарным наукам

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет вошел в предметный рейтинг британского журнала Times Higher Education по направлению «Искусство и гуманитарные науки», передает ТАСС.

В список включены лучшие вузы мира, готовящие специалистов в области искусства, в том числе театрального, дизайна, языков, литературы, лингвистики, истории, философии, теологии, архитектуры и археологии.

КФУ занял позицию 251–300. В диапазоне 201–250 разместились Томский и Санкт-Петербургский государственные университеты. Впервые включен в рейтинг Уральский федеральный университет, оказавшийся в группе 301–400.

В топ-200 из российских вузов вошли только Московский государственный университет и Высшая школа экономики, причем МГУ опустился с 66-й позиции на 72-ю, а НИУ ВШЭ пробилась из диапазона 201–250 в диапазон 176–200.

Как отмечает агентство, «при составлении данного списка используются те же 13 индикаторов, что и в мировом институциональном рейтинге THE». Они объединены в пять категорий: преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого Казанский университет вошел в топ-600 лучших университетов мира по версии Times Higher Education.

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