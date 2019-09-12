КФУ вошел в рейтинг лучших вузов мира по версии THE

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). КФУ вошел в топ-600 лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education. Рейтинг опубликован на официальном сайте издания.
ТНЕ также включило в рейтинг КНИТУ — он занимает позицию 1000+.
Всего в список вошли 39 российских вузов. Выше всего среди них расположился МГУ им. Ломоносова — он занимает 189-е место.
Возглавляет рейтинг Оксфордский университет. Вторую строку занимает Калифорнийский технологический институт, третью — Кембриджский университет.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Университет Иннополис вошел в топ-5 самых многонациональных вузов РФ.