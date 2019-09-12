КФУ вошел в рейтинг лучших вузов мира по версии THE

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). КФУ вошел в топ-600 лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education. Рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

ТНЕ также включило в рейтинг КНИТУ — он занимает позицию 1000+.

Всего в список вошли 39 российских вузов. Выше всего среди них расположился МГУ им. Ломоносова — он занимает 189-е место.

Возглавляет рейтинг Оксфордский университет. Вторую строку занимает Калифорнийский технологический институт, третью — Кембриджский университет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Университет Иннополис вошел в топ-5 самых многонациональных вузов РФ.

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