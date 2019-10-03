Минздрав России предложил изменить систему оплаты труда медиков

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Чтобы гарантировать долю оклада в зарплатах медиков, Минтруд и Минздрав России подготовят специальный законопроект, который позволит Правительству страны устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании у Президента РФ Владимира Путина, пишет газета «Ведомости».

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом Правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе Президента», – заявила глава Минздрава.

Сейчас наибольшие проблемы с зарплатами медиков наблюдаются в регионах, где доля оклада в них не превышает 20–25%, отметила при этом она.

Скворцова также обратила внимание на необходимость до апреля 2020 года определить перечень выплат стимулирующего характера в структуре зарплат медиков, а также перечень компенсационных выплат и условий их предоставления.

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что увеличение доли оклада не должно привести к снижению доплат: «Чтобы вот этого фокуса не произошло».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на днях в очередной раз внимание общественности к оплате труда в медицинской сфере привлекла ситуация вокруг Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина.

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