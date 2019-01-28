Менделевич призвал медиков онкоцентра Блохина решать проблемы, не подвергая пациентов опасности

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина должны цивилизованно добиваться своих требований, не ставя при этом жизнь и здоровье своих пациентов под угрозу. Об этом ИА «Татар-информ» заявил депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич, комментируя ситуацию с возможным увольнением медиков из-за проблем с зарплатами и плесени в лечебных боксах.

Медики не должны разговаривать с государством на языке ультиматумов и условий, уверен парламентарий. «Давайте будем честными, ведь идя в эту благородную профессию – банально, но это так – мы все с вами понимали, что „золотых гор“ мы в ней не увидим», — отметил он.

Говоря о заработных платах врачей, Менделевич отметил, что «на фоне заработков основной массы медицинских работников в России заработная плата врачей онкоцентра кажется баснословной». «И прошу понять меня правильно, я не говорю, что это большие деньги, которые они получают: уверен, такие специалисты должны много зарабатывать. Но на фоне 15 – 25 тысяч рублей в месяц у участкового терапевта, скажем, из условного посёлка городского типа Петровское все это выглядит несколько неуместно», — заявил собеседник агентства.

Чтобы добиться изменений в нашем отечественном здравоохранении, о которых громко заявлено, все медработники должны получать достойную заработную плату, подчеркнул депутат от Татарстана.

«Это бесспорно, и с этим надо что-то незамедлительно решать и, в первую очередь, экономическому блоку в Правительстве», — сказал Борис Менделевич.

В конце сентября 26 сотрудников Института детской онкологии и гематологии пригрозили увольнением и пожаловались на давление со стороны нового руководства, а также проблему с зарплатами и переполненные палаты. Руководство центра и Минздрав назвали эти действия нарушением врачебной этики, а родители лечащихся детей выступили на стороне врачей, сообщает РБК.

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