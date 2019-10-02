Юные тетюшане высадили саженцы тополей в рамках экоакции «Лес Победы»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Юнармейцы школ города Тетюши совместно с представителями исполкома и военного комиссариата приняли участие в экологической акции «Лес Победы», пишет газета «Авангард».

В рамках мероприятия, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, ребята и взрослые высадили 20 саженцев тополя в Северном микрорайоне города.

Ученицы Тетюшской татарской школы сестры Кристина и Нина Кузнецовы поделились, что участвуют в акции для того, чтобы напомнить людям о войне и подвиге солдат.

«Хотим, чтобы она больше никогда не повторялась. А благодаря деревьям, которые мы высадили, в городе будет красиво», – считают школьницы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центр дополнительного образования Верхнего Услона присоединился к акции «Лес Победы», высадив новую рябиновую аллею.

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