В Верхнем Услоне появилась новая рябиновая аллея

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). На территории Центра дополнительного образования Верхнего Услона высадили новую рябиновую аллею. Акция была организована в рамках всероссийского проекта «Лес Победы», пишет газета «Волжская новь».



В Верхнем Услоне ответственными за рябиновую аллею стали юнармейцы. Коллектив Центра дополнительного образования Верхнеуслонского района вместе с кураторами юнармейских отрядов благоустроили территорию центра и высадили деревья.

Событие собрало много народу, а яркие формы участников мероприятия придавали праздничное настроение посетителям центра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мамадышские школьники высадили сортовые именные яблони на аллее выпускников.

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