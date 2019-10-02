Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» выстоял в третьем периоде, молодцы

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов проанализировал победу над питерским СКА со счетом 2:1.

«Быстрая, живая игра. В меру жесткая. Получился волнительный первый период — начали здорово, но потом чуть отошли. Второй период удался, перед третьим предупреждали, что соперник побежит вперед, но эти удаления, соперник — команда хорошая, и мы получили гол, нервная концовка была. Но, опять же, выстояли, молодцы», — рассказал на послематчевой пресс-конференции журналистам специалист.

Вдобавок он прокомментировал хорошую игру во втором периоде: «Ребята стали выполнять задание. У кого-то получается, у кого-то нет. Где-то, может, полезли мы, может быть, соперник чуть дрогнул в каких-то моментах, так получается. Могло же быть все наоборот».

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