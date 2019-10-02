WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 октября 2019, 21:55

Спорт

«Ак Барс» одолел питерский СКА: Казань снова первая на «Востоке»

Рекомендуем

Спорт

«Ак Барс» одолел питерский СКА: Казань снова первая на «Востоке»

Фото: Владимир Васильев

6 октября в Минске «Ак Барс» сыграет с местным «Динамо».

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче домашней серии казанский «Ак Барс» в красивой борьбе победил питерский СКА со счетом 2:1, отличились у хозяев однофамильцы Галимовы, Артем и Эмиль.

Только феноменальная игра открытия сезона подольского «Витязя» мешает питерцам лидировать на «Западе», они занимают второе место с 19 очками, потерпев уже четыре поражения в 13 матчах против двух у «Ак Барса» в 11.

Говоря о сегодняшнем составе хозяев, отметим возвращение в их ряды форварда Станислава Галиева, пропустившего две последние игры «Ак Барса». Также вернулся в ворота казанцев швед Адам Рейдеборн, последние два матча он сидел на лавке запасных, а играл Тимур Билялов.

Очень мощно первую смену провели хозяева, мгновенно заперев армейцев в их зоне. СКА вызов принял, игра пошла на заглядение, и это на радость переполненным трибунам «Татнефть Арены». СКА первым получил возможность сыграть в большинстве, но казанцы очень легко отбились. И под конец первого периода чуть чаще атаковали, пожалуй, гости. Словом, без голов, но первый период доставил большое удовольствие всем поклонникам хоккея. В том числе главному тренеру волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимиру Алекно, который, как большой любитель хоккея, не мог пропустить такой матч.

И лишь вскоре после начала второй трети матча трибуны взорвались от восторга. Данис Зарипов от бортика сделал такую удобную передачу на пятачок абсолютно свободному Артему Галимову (он еще не родился, когда Зарипов уже играл в российской суперлиге за родной челябинский «Мечел»), что 20-летнему парню было стыдно промахнуться. Он и не промахнулся, послав шайбу в девятку, 1:0. Не прошло и двух минут, как другой Галимов, Эмиль с добивания удвоил преимущество «Ак Барса», 2:0. Жаль, что два подряд удаления в составе СКА казанцы не реализовали.

В середине третьего периода, играя в меньшинстве, «барсы» за каких-то 20 секунд могли отличиться дважды, но не повезло. Зато выпустили пар, подрались «барс» Михаил Глухов и армеец Артем Зуб. В концовке хозяева остались в меньшинстве, питерцы сняли вратаря и отыграли одну шайбу. Но победа все равно осталась за «Ак Барсом».

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Шайбы забросили: Артем Галимов (26), Эмиль Галимов (28) — Бывальцев (58). Штраф: 20-18.

«Ак Барс»: Рейдеборн, Викстранд-Яруллин, Петров-Кормье-Азеведо; Педан-Ожиганов, Зарипов-А.Галимов-Галиев; Хенкель-Ожиганов, Лукоянов- Фисенко-Глухов; Фазылзянов, Фрэттин-Ткачев- Э.Галимов; Воронков.

Набрав 20 очков в 12 турах казанцы вернулись на первое место в Восточной конференции. 6 октября в Минске «Ак Барс» сыграет с тамошним «Динамо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нападающий «Ак Барса» о своей нерезультативности в сезоне: Мы — работяги, выполняем черновую работу
Новости дня
00:26
Руководитель Заинского района лично навестил пожилых пациентов, находящихся на лечении в больнице

На сегодняшний день коло 80 пенсионеров находятся на стационарном лечении.

2.10 23:55
УНИКС стартовал в сезоне с поражения в Италии

В следующем туре 9 октября дома казанцы сыграют со словенской «Олимпией» (Любляна).

2.10 23:42
На Федеральном военном мемориальном кладбище Москвы почтили память полковника Анвера Чанышева

Сегодня Анверу Хайдаровичу исполнилось бы 95 лет.

2.10 23:20
Нападающий «Ак Барса»: Играть против СКА было тяжело до первых силовых приемов

Артем Галимов прокомментировал победу над СКА со счетом 2:1.

2.10 23:10
В Нижнекамске набирают шахматистов разных возрастов на кубок главы

Турнир состоится с 11 по 20 октября.

2.10 22:49
Нападающий «Ак Барса» о своей нерезультативности в сезоне: Мы — работяги, выполняем черновую работу

Михаил Глухов прокомментировал свой силовой приём против Артема Зуба, за который получил 2+10.

2.10 22:48
Татарстанцы завоевали десять медалей на первенстве России по спортивной борьбе

По итогам соревнований Айсель Тагиева вошла в состав сборной РФ.

2.10 22:40
Защитник «Ак Барса»: Мы всегда стараемся играть в хоккей, который показывали сегодня против СКА

Альберт Яруллин объяснил большое количество удавлений в третьем периоде эмоциональностью игры.

2.10 22:34
Казанский ТЮЗ завершил свои «Большие гастроли» в Мичуринске и Тамбове

За период гастролей в Мичуринске спектакли Казанского ТЮЗа посетило около 5 тысяч зрителей.

2.10 22:29
Артем Лукоянов: Матчи против питерского СКА должны складываться, как сложились — «рубиловка»

Нападающий казанского «Ак Барса» прокомментировал победу над коллективом из Санкт-Петербурга.

2.10 22:22
Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» выстоял в третьем периоде, молодцы

Наставник казанского хоккейного клуба объяснил, почему команда хорошо играет во втором периоде.

2.10 22:18
«Нефтехимик» проиграл дома финскому «Йокериту»

В следующем туре 5 октября «Нефтехимик» сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

2.10 22:06
«Штаб татар Москвы» поздравил с 90-летием вдову государственного деятеля Фикрята Табеева

Дина Мухамедовна Табеева – советский, российский невролог, доктор медицинских наук (1981), профессор (1982), заслуженный врач Татарской АССР (1980).

2.10 21:55
«Ак Барс» одолел питерский СКА: Казань снова первая на «Востоке»

6 октября в Минске «Ак Барс» сыграет с местным «Динамо».

2.10 21:52
Казанцев приглашают проверить свои знания по химии на акции Mendeleev Lab

На мероприятии прочитают лекции как для взрослых, так и для детей.

2.10 21:36
На территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района Татарстана установлен карантин

Карантин установлен указом Президента РТ в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных в населенном пункте.

2.10 21:24
Пожилым людям Камских Полян показали на большом экране «Полосатый рейс»

Бассейн «Аквамарин» предоставил пенсионерам бесплатные занятия по плаванию, ледовый дворец – прокат коньков.

2.10 21:10
В Черемшанском и Алькеевском районах началось строительство арендных домов

В новостройках будут проживать участники программы арендного жилья.

2.10 20:58
Минтруд РТ: В трех моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных

В Елабуге и Камских Полянах за неделю число безработных увеличилось до 609 человек.

2.10 20:42
В Нижнекамске анонсировали два крупных дорожных проекта

В 2020 году в Нижнекамске грядут долгожданные изменения.

2.10 20:26
Спортсмены из Альметьевска победили на Всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике

Город Альметьевск представили 22 воспитанника Спортивной школы отделения «Спортивная акробатика».

2.10 20:12
Делегация Татарстана представила потенциал предприятий республики на энергетической неделе в Москве

От республики в форуме участвуют глава Минпромторга Татарстана, представители отраслевых ведомств и промышленных компаний.

2.10 19:54
В Болгаре обсудят богословское наследие мусульман России

В Болгарской исламской академии состоятся несколько научных конференций.

2.10 19:40
Казанцев приглашают стать участниками фольклорного ансамбля «Духов день»

Все желающие смогут изучать народные традиции, театр, музыку и танцы.

2.10 19:28
В Татарстане отремонтирован участок автодороги Алексеевское – Высокий Колок почти за 10 млн рублей

Работы проведены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

События