«Ак Барс» одолел питерский СКА: Казань снова первая на «Востоке»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче домашней серии казанский «Ак Барс» в красивой борьбе победил питерский СКА со счетом 2:1, отличились у хозяев однофамильцы Галимовы, Артем и Эмиль.

Только феноменальная игра открытия сезона подольского «Витязя» мешает питерцам лидировать на «Западе», они занимают второе место с 19 очками, потерпев уже четыре поражения в 13 матчах против двух у «Ак Барса» в 11.

Говоря о сегодняшнем составе хозяев, отметим возвращение в их ряды форварда Станислава Галиева, пропустившего две последние игры «Ак Барса». Также вернулся в ворота казанцев швед Адам Рейдеборн, последние два матча он сидел на лавке запасных, а играл Тимур Билялов.

Очень мощно первую смену провели хозяева, мгновенно заперев армейцев в их зоне. СКА вызов принял, игра пошла на заглядение, и это на радость переполненным трибунам «Татнефть Арены». СКА первым получил возможность сыграть в большинстве, но казанцы очень легко отбились. И под конец первого периода чуть чаще атаковали, пожалуй, гости. Словом, без голов, но первый период доставил большое удовольствие всем поклонникам хоккея. В том числе главному тренеру волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимиру Алекно, который, как большой любитель хоккея, не мог пропустить такой матч.

И лишь вскоре после начала второй трети матча трибуны взорвались от восторга. Данис Зарипов от бортика сделал такую удобную передачу на пятачок абсолютно свободному Артему Галимову (он еще не родился, когда Зарипов уже играл в российской суперлиге за родной челябинский «Мечел»), что 20-летнему парню было стыдно промахнуться. Он и не промахнулся, послав шайбу в девятку, 1:0. Не прошло и двух минут, как другой Галимов, Эмиль с добивания удвоил преимущество «Ак Барса», 2:0. Жаль, что два подряд удаления в составе СКА казанцы не реализовали.

В середине третьего периода, играя в меньшинстве, «барсы» за каких-то 20 секунд могли отличиться дважды, но не повезло. Зато выпустили пар, подрались «барс» Михаил Глухов и армеец Артем Зуб. В концовке хозяева остались в меньшинстве, питерцы сняли вратаря и отыграли одну шайбу. Но победа все равно осталась за «Ак Барсом».

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Шайбы забросили: Артем Галимов (26), Эмиль Галимов (28) — Бывальцев (58). Штраф: 20-18.

«Ак Барс»: Рейдеборн, Викстранд-Яруллин, Петров-Кормье-Азеведо; Педан-Ожиганов, Зарипов-А.Галимов-Галиев; Хенкель-Ожиганов, Лукоянов- Фисенко-Глухов; Фазылзянов, Фрэттин-Ткачев- Э.Галимов; Воронков.

Набрав 20 очков в 12 турах казанцы вернулись на первое место в Восточной конференции. 6 октября в Минске «Ак Барс» сыграет с тамошним «Динамо».

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