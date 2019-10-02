Минтруд РТ: В трех моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В трех моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных жителей, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В Набережных Челнах насчитываются 1107 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 38 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату. Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Чистополе и Нижнекамске», — сказано в сообщении.

Всего в службах занятости этих трех городов числится 2151 человек. Небольшой рост числа безработных жителей отмечается в Елабуге и Камских Полянах. В Зеленодольске и Менделеевске за неделю ситуация не изменилась. На учете в центрах занятости населения этих двух городов состоят 609 человек.

Стоит отметить, что положительная тенденция снижения числа безработных наблюдается в республике на протяжении нескольких недель. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на прошлой неделе в трех моногородах Татарстана число безработных сократилось до 1435 человек.

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