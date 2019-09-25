Минтруд РТ: За неделю в трех моногородах Татарстана число безработных сократилось до 1435 человек

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). За неделю в трех моногородах Татарстана число безработных сократилось до 1435 человек, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В Нижнекамске насчитывается 826 безработных граждан, что на 35 человек меньше, чем неделей ранее. Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Зеленодольске и Менделеевске», – сказано в сообщении.

Небольшой рост числа безработных жителей за минувшие семь дней отметили специалисты центров занятости Набережных Челнов, Елабуги и Чистополя. При этом ситуация с безработицей в Камских Полянах не изменилась – в службе занятости там числятся 306 безработных граждан.

Стоит отметить, что положительная тенденция снижения количества безработных в моногородах Татарстана наблюдается уже вторую неделю. Неделей ранее число оставшихся без работы уменьшилось в Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, Чистополе и Менделеевске.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.