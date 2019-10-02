В Нижнекамске анонсировали два крупных дорожных проекта

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В следующем году Нижнекамску выделят средства в размере 480 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти деньги планируется сделать два долгожданных дорожных проекта. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Нижнекамцы часто обращаются к городским властям по поводу бетонной дороги по Шинников от Баки Урманче до Менделеева, которую в народе называют «пьяной». Автомобилисты с трудом пробираются по неровному полотну, а посетителям парка «Семья», если они выходят из благоустроенного массива на проспект, приходится идти по краю проезжей части.





В 2020 году в Нижнекамске грядут долгожданные изменения. 1,5-километровый участок превратится в современную автодорогу с трехполосным движением в обе стороны, по всей длине появятся велодорожки и тротуары, будут установлены стильные фонари, пешеходные переходы и светофор на перекрестке Вахитова – Шинников.



Изменения коснутся и района новостроек. На стыке проспекта Мира и Корабельной улицы возведут новый транспортный узел. Сейчас две дороги соединяет неудобная бетонная полоса длиной 230 метров. С ремонтом зайдут и на внутриквартальные объекты.



8 октября в Нижнекамске состоятся общественные обсуждения. Тема встречи властей и народа – итоги сезона-2019 по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и планы на следующий год. В этом году Нижнекамск получил из федерального бюджета 480 млн рублей, на эти деньги капремонт провели в пяти местах – в том числе на проспекте Химиков и Чистопольской дороге.

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