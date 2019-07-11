Генеральный консул Турции в Татарстане покидает свой пост

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). О решении покинуть пост Генерального консула Турции в Казани объявил Ахмет Садык Доган. Свое решение он озвучил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На этой пресс-конференции я бы хотел с вами попрощаться. Срок моих полномочий в Казани закончился. В течение нескольких недель я возвращаюсь в Турцию. Это такой сюрприз для вас. Я уверен, что следующие генконсулы будут вносить свой вклад в развитие как российско-турецких, так и татарстано-турецких отношений. Казань имеет для нас очень важное значение», — подчеркнул он.

В разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» он отметил, что будет скучать по Казани: «Я был в разных городах. Город должен быть развитым, спокойным, с инфраструктурой и природой, гостеприимными и миролюбивыми жителями. Редко в одном городе можно все это встретить. Поэтому буду очень скучать по Казани», — рассказал он, добавив, что планирует вернуться в Анкару, в министерство иностранных дел.

Имя преемника генконсула станет известно в конце августа или начале сентября: «Я уже знаю, кто будет, но есть некоторые формальности, и пока они не завершены, озвучить не смогу, ещё принимающая сторона должна согласовать кандидатуру».

Отметим, что Ахмет Садык Доган занимал пост генерального консула Турции в Казани менее двух лет — с 15 января 2018 года, а до этого работал в Болгарии. По турецким законам он не может находиться за границей более пяти лет, поэтому сейчас обязан вернуться в Анкару: «У нас [в Турции] за рубеж максимум пять лет назначение. Я провел большую часть этого времени в Болгарии, [городе] София, и часть в Казани».

Дипломатическую карьеру Ахмет Садык Доган планирует продолжить в столице Турецкой Республики. Следующие 3-4 года он проведет в центральном офисе Министерства иностранных дел в Анкаре.

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