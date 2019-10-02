Российский футбольный союз запретил ФК «КАМАЗ» играть на домашнем стадионе

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Комиссия Российского футбольного союза по сертификации стадионов запретила челнинскому ФК «КАМАЗ» играть на своей домашней арене. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Действие сертификата соответствия отозвано «в связи с невыполнением требований Комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча».

Клуб снова сможет проводить игры на домашнем стадионе после устранения всех имеющихся недочетов.

Недавно «КАМАЗ» принимал в Набережных Челнах московский «Спартак», уступив гостям в матче 1/16 финала Кубка России с минимальным счетом.

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