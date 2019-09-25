«КАМАЗ» дал бой «Спартаку», но проиграл с минимальным отставанием

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах состоялся знаменательный матч между местным «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Отметим, в последний раз «камазовские» футболисты встречались со звездными соперниками 22 года назад. Победу со счетом 2:1 одержали москвичи, у которых дубль сделал аргентинец Эсекель Понсе. Но челнинцы провели отличный матч, мало в чем уступая именитым гостям. В 1/8 финала «Спартак» встретится с победителем пары «Мордовия» — «Ростов».

Изначально исход матча самого популярного российского клуба из высшей лиги с лидером зонального турнира второй лиги из Челнов представлялся очевидным. Но это футбол, всегда богатый на сюрпризы. Команды не встречались с 1997 года, когда челнинцы вылетели из высшей лиги. Из 12 очных встреч москвичи победили в 10, включая обе кубковые в 1/4 финала. Но сейчас «Спартак» явно не в лучшей форме прибыл в Челны после четырех подряд поражений в чемпионате страны и летающей в воздухе перспективе увольнения главного тренера Олега Кононова в случае поражения в Автограде.

Понятное дело, что хозяева на этот исторический для них матч выставили максимально боевой состав, как и гости, в рядах которых не было всего двух футболистов из основного состава: Андре Шюррле и Резиуан Мирзоев остались в Москве.

Разумеется, для местных органов МВД приезд самых многочисленных и проблемных болельщиков «Спартака» стал острой головной болью. Поэтому в Челнах были предприняты усиленные меры безопасности, и со всех соседних городов республики и даже из Казани на игру были командированы сотрудники МВД и «Росгвардии». При этом в «КАМАЗе» рассказали, что стандартное число стюардов, работающих на матче увеличилось втрое. Собственно, и болельщиков оказалось в три раза больше: средняя посещаемость матчей второго дивизиона составляет около 2,5 тысячи человек.

Также «Спартак» перед игрой обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.

Со своей стороны хозяева столь же предусмотрительно создали не одну, а сразу две фан-зоны — для болельщиков разных команд. На их территории была организована продажа еды и напитков, различные активности, а еще выступила популярная среди футбольных фанов казанская группа «Волга-Волга», исполняющая каверы на российские и иностранные хиты. Фан-зоны начали работу за два часа до начала матча.

Сама игра вполне предсказуемо началась с массированных атак москвичей, которые уже на третьей минуте только чудом на затолкали мяч в хозяйские ворота. Было хорошо видно, что давно отвыкшие от высшего футбольного общества челнинцы просто робели поначалу, увидев перед собой самую популярную в стране команду. Еще переполненная трибуна с фанатами «Спартака» за воротами «КАМАЗа» заорала так, что мгновенно перекричала весь стадион.

К чести хозяев они быстро пришли в себя. На 11-й минуте острый прорыв по левому флангу удался Юрию Кириллову, в ворота форвард «КАМАЗа» не попал, да и офсайд был. Но игра выровнялась, вынудив примолкнуть и многочисленных фанатов гостей. Хотя в целом некоторое территориальное преимущество все же было у «Спартака». Один из своих моментов гости все же реализовали: точно пробил головой после навеса Эсекьель Понсе, 0:1.

Вот только недолго музыка играла на спартаковской улице. Всего через две с половиной минуты хозяева заработали пенальти, который хладнокровно реализовал Давид Караев, 1:1.

Словом, вторую половину встречи соперники начали с новыми силами и равными шансами на успех. Но как и в дебюте матча, москвичи снова пошли в атаку. У ворот «КАМАЗа» с каждой минутой становилось все жарче. Раза два голкипер хозяев Александр Кобзев просто спас свою команду от верных голов, сначала достал мяч в девятке, а потом успел среагировать на коварный рикошет. «Автозаводцы» уповают на контратаки. Но свой второй гол забили гости. Арбитр не отреагировал на нарушение правил в отношении игрока «КАМАЗа», партнеры выводят Понсе один на один, и спартаковский аргентинец не промахнулся, 1:2. Сказался класс «Спартака», вышедшего в 1/8 финала Кубка России, где москвичи сыграют с победителем пары «Мордовия» — «Ростов».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1). Голы забили: Караев (24 — с пенальти) — Понсе (21, 76). Предупреждены: Стефанович — Крал, Джикия.

«КАМАЗ»: Кобзев, Бочаров, Евсеев, Аюкин, Черный, Стефанович (Чушъялов, 61), Караев, Криворучко, Ушаков (Клонцак, 88), Воронин, Кириллов (Никишин, 85).

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