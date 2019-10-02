Татарстанские самозанятые смогут продавать свои товары на Wildberries

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Онлайн-ритейлер Wildberries позволит самозанятым гражданам продавать свою продукцию на своей площадке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Самозанятые, ведущие свою деятельность в этом году в рамках пилотного проекта в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан, теперь могут реализовывать свою продукцию на Wildberries», — говорится в сообщении.

В компании считают, что новая инициатива позволит предпринимателям развивать свой бизнес, а покупателям станет доступен более обширный ассортимент изделий из разных регионов страны. Отметим, что в Татарстане на новый налоговый режим уже перешли более 32 тыс. человек.

«По состоянию на 1 октября в Республике Татарстан 32 415 самозанятых», — сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в Министерстве экономики РТ.

Напомним, что ранее опыт работы с самозанятыми в Татарстане представили на V Бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС.

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