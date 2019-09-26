Опыт работы с самозанятыми в Татарстане представили на V Бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). О мерах поддержки самозанятых граждан и популяризации нового налогового режима в Татарстане на V Бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС рассказал сегодня министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Руководитель Минэкономики республики выступил на секции «Семейное предпринимательство как драйвер развития экономики стран-участниц ШОС и БРИКС». Он рассказал, что работа с самозанятыми в регионе ведется под персональным контролем Президента Татарстана Рустама Минниханова и координируется специальным межведомственным штабом при Кабмине РТ.

Абдулганиев упомянул такие меры поддержки самозанятых, как разработанную компанией «Ак Барс Страхование» программу страхования, работу оказывающего бесплатные консультации интернет-портала «Проверенный бизнес» и создание раздела «Самозанятые» на сайте онлайн-агрегатора «Биржевая площадка Республики Татарстан».

Кроме того, значительное внимание уделяется информационной кампании – с начала сентября в социальных сетях стартовал проект о самозанятых, а в ноябре Минэкономики РТ совместно с компанией «Google Россия» проведет образовательное офлайн-мероприятие для более чем 1 тыс. самозанятых граждан.

В завершение своего выступление Фарид Абдулганиев процитировал слова Президента Татарстана Рустама Минниханова о том, что «статус самозанятого – это хороший старт для развития бизнеса», и заверил: «Мы продолжим информационную кампанию по реализации системных мер поддержки самозанятых граждан».

V Форум малого и среднего бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС проходит 26 и 27 сентября в Уфе. Ожидается, что мероприятие в общей сложности посетят 2,5 тыс. делегатов из 30 стран.

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