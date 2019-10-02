Помощником главы Минмолодежи Татарстана стал Раиль Абдрахманов

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Ранее возглавлявший сектор организационной работы в Министерстве по делам молодежи Татарстана Раиль Абдрахманов стал помощником главы ведомства Дамира Фаттахова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Работавшая прежде помощником министра по делам молодежи республики Алсу Саетова в середине сентября покинула эту должность по собственному желанию, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

При этом новый помощник Фаттахова работает в его команде уже семь лет – с 2012 года, отметили в Минмолодежи РТ.

Сначала Абдрахманов трудился на должности главного специалиста одного из отделов в администрации Кировского и Московского районов Казани, затем стал заместителем начальника этого же отдела. После этого работал заместителем начальника аналитического отдела исполкома столицы Татарстана. «С формированием нового Министерства по делам молодежи РТ был назначен заведующим сектором организационной работы», – уточнили в ведомстве.

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