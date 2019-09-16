«Сейчас госслужба несовместима с моими жизненными приоритетами»: Саетова покинула Минмолодежи РТ

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Помощник министра по делам молодежи Татарстана Алсу Саетова покинула должность. Решение давно созревало, рассказала она корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Главная причина в том, что сейчас государственная служба несовместима с моими жизненными приоритетами, я хотела бы побольше времени уделять семье и поменять профиль деятельности», — отметила она.

Саетова покидает Минмолодежи «со светлой грустью и огромной благодарностью», продолжила девушка. В команде министерства Алсу Саетова работала практически с самого основания нового ведомства в 2018 году. Она курировала реализацию информационной политики министерства и развитие корпоративной культуры.

«Мне повезло, что я участвовала в самом, наверное, интересном отрезке этой работы, на самом старте — это был очередной для нас с Дамиром Ильдусовичем (Фаттаховым — прим. Т-и) стартап. Я считаю, что многое было сделано. Будет нескромно и необъективно говорить, что это благодаря мне. Это был очень большой командный результат, у нас замечательная команда в министерстве. Я уверена, что у них будет еще больше новых побед», — подчеркнула собеседник агентства.

С сегодняшнего дня Саетова работает генеральным директором издательского дома «Площадь свободы». У дома появится свое медиа, агентство, которое будет работать в сфере коммуникаций и консалтинга.

«Цель одна — сделать очень достойное медиа, которое именно с независимой позиции будет выступать здесь в республике, в других регионах. Мы не ограничиваемся региональной повесткой Татарстана», — продолжила глава издательского дома.

Вместе с тем, Алсу Саетова останется советником министра по делам молодежи Дамира Фаттахова на общественных началах.

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