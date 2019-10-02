Вместе с подземным переходом в Автограде обновят площадь перед автовокзалом

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах вместе с подземным переходом обновят и площадь перед автовокзалом. Такое решение приняли власти города. Поэтому заявленные ранее сроки сдачи подземного перехода в районе авто- и железнодорожного вокзалов Автограда переносятся, пишут «Челнинские известия».

По словам главы города Наиля Магдеева, разработанный проект затрагивал только подземку. Однако в мэрии сочли, что перспективнее провести реконструкцию и привокзальной площади.

«Чтобы не получилось так – сегодня делаем подземку, завтра делаем площадь – решили охватить все сразу. Хочется сделать неформально, по-хорошему», – пояснил причины изменения сроков мэр Автограда Наиль Магдеев.

Обновление привокзальной площади не вошло в смету, поэтому средства будут выделены из местного бюджета. Кроме того, уже в ходе строительства подземки были пересмотрены некоторые конструктивные решения по ней. Например, изменили входную группу со стороны Сидоровки: она стала выглядеть более современно за счет подсветки.

Новшества коснутся и входа-выхода на привокзальной площади – будут учтены потребности маломобильных групп населения. «Заменили предусмотренный проектом лифт, который труден в эксплуатации, на спуски с хорошим уклоном», – уточнил мэр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что масштабная реконструкция подъезда к аэропорту Казани начнется в 2020 году.

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