Масштабная реконструкция подъезда к аэропорту Казани начнется в 2020 году

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2020 году планируется приступить к реконструкции подъезда к аэропорту Казани от автодороги Р-239 Казань – Оренбург. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«На сегодня завершаются работы по проектированию. Проект обозначен в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Получим заключение экспертизы и начнем его реализацию», – поделился он планами.

Проектом предполагается расширить проезжую часть протяженностью 6,4 км до четырех полос движения, провести реконструкцию путепровода на транспортной развязке, построить разворотную эстакаду в районе примыкания на Kazan Expo и два пешеходных перехода в разных уровнях возле населенных пунктов Большие Кабаны и Малые Кабаны.

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