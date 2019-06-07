Минниханов и глава компании Siemens обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с Президентом Siemens Джо Кэзером, обсудив ряд направлений сотрудничества компании с предприятиями, организациями и вузами Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Сегодня у нас есть хорошая возможность, чтобы обсудить ход реализации совместных проектов. Так, оборудование Siemens используется в таких отраслях, как энергетика и нефтехимия, машиностроение и системы автоматизации», – сказал Рустам Минниханов, открывая встречу. Он отметил, что у Siemens налажены деловые связи с компаниями «ТАИФ», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «КАМАЗ».

Президент РТ отметил, что в республике есть ряд новых проектов, которые могли бы быть реализованы с участием компании Siemens. «Татарстан нацелен на привлечение передовых технологий, ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала. Мы рады, что компания Siemens – наш долгосрочный партнер», – заявил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что в декабре 2017 года в Мюнхене он принимал участие в церемонии подписания контракта между Siemens и ПАО «Нижнекамскнефтехим» на строительство нового энергоблока мощностью 495 МВт.

Кроме этого Siemens взаимодействует с группой компаний «ТАИФ» по проектам строительства нового Этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» и электростанции «Казаньоргсинтез» мощностью 250 МВт.

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