Эндокринолог предупредила об опасности приема витаминов

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Прием витаминов и минеральных добавок без контроля врача способен нанести серьезный вред здоровью, в том числе – увеличить риск развития новообразований. Об этом напомнила кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева, передает RT.

«Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона», – привела пример специалист.

В связи с этим Дзгоева подчеркнула, что врач должен наблюдать пациента. Ведь только тогда ему удастся сделать вывод, действительно ли организму не хватает витаминов или он страдает от их избытка.

Кроме того, она обратила внимание на проблему биологически активных добавок, которые попадают на рынок без проверки их эффективности и безопасности – в отличие от лекарственных препаратов. «Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей», – добавила эндокринолог.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Минздраве РФ назвали необходимые для укрепления иммунитета продукты.

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