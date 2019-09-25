В Минздраве РФ назвали необходимые для укрепления иммунитета продукты

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Для поддержания иммунитета в осенний период необходимо в первую очередь усиленно питаться свежими овощами и фруктами, оставшимися после летнего сезона. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, передает RT.

«Пока есть возможность, нужно максимально есть овощи и фрукты, причем именно в свежем виде», – подчеркнул специалист, порекомендовав оставить консервированные и замороженные плоды на будущее.

Кроме того, Тутельян обратил внимание на необходимость принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, не переедать и активно заниматься спортом.

«Переедание – это не полезно. Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. <...> Сейчас почти 60% имеют избыточную массу тела и ожирение. Это безобразие», – добавил врач.

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