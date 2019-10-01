На церемонии открытия саммита цифровых технологий в Казани выступила робот-флейтистка Эльза

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани, на открытии Всемирного цифрового форума IoT & AI World Summit Russia, который проходит в международном выставочном центре «Казань Экспо», выступила робот-флейтистка Эльза.

Робот Эльза — это разработка участников из сборной института ИТМО города Санкт-Петербург. Их работа заняла второе место на соревнованиях по робототехнике в Сиднее.

Эльза представила выступление из двух частей. Сначала она прослушала мелодию на гитаре, которую играл один из разработчиков, и сыграла с ним дуэтом, затем исполнила саундтрек из фильма «Пираты Карибского моря».

Татарстан на форуме представят вице-премьер республики Роман Шайхутдинов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

Среди хедлайнеров саммита — известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор культовой серии романов «Дозоры». На мастер-классе для гостей конференции он расскажет, как Интернет вещей и искусственный интеллект могут использоваться в будущем.



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