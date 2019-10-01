Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко откроет в Казани саммит цифровых технологий

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Всемирный цифровой форум IoT&AI World Summit Russia стартовал в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Среди хедлайнеров саммита — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор культовой серии романов «Дозоры». На мастер-классе для гостей конференции он расскажет, как Интернет вещей и искусственный интеллект могут использоваться в будущем.

Татарстан на форуме представят вице-премьер республики Роман Шайхутдинов, министр цифрового развития и связи РТ Айрат Хайруллин, глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

Спикерами конференции станут топ-менеджеры российских и иностранных компаний и государственных структур, которые расскажут об использовании Интернета вещей и искусственного интеллекта в ключевых отраслях. Это транспорт и логистика, города и ЖКХ, нефтегаз и химия, ритейл, банки и медицина, промышленность, автомобилестроение и энергетика.

Планируется, что саммит соберет 1,5 тыс. делегатов из 25 стран мира.

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