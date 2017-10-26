Осенью на военную службу призовут около 3,5 тыс. жителей Татарстана

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня стартовала осенняя призывная кампания. В Татарстане подлежит отправке в войска около 3,5 тыс. человек, остальные имеют право на освобождение или отсрочку. Об этом сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ военный комиссар республики Сергей Погодин.

«В октябре — декабре этого года в Татарстане подлежит вызову на призывные комиссии около 18 тыс. человек», — рассказал спикер.

По его словам, призывники будут направлены в Сухопутные войска — 36%, Военно-морской флот — 15%, Ракетные войска стратегического назначения — 13%, Воздушно-космические силы — 11%, Войска Национальной гвардии — 9%, Воздушно-десантные войска и части специального назначения — 8%, 12-е Главное Управление Министерства обороны — 3%, другие подразделения — 5%.

Призыв граждан на военную службу продлится до 31 декабря.

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