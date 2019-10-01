Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в Вооруженные силы Российской Федерации. Всего на военную службу планируют призвать 132 тыс. человек. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Некоторые категории граждан, к примеру, педагоги не попадут под призыв, так как их набор происходит только один раз в год – весной. «Жителей сел будут призывать с 15 октября, чтобы дать возможность завершить уборочные работы», – говорится в сообщении.

Кроме того, поблажки коснутся призывников в Иркутской области, чьи дома пострадали в результате наводнений.

Согласно опубликованному документу, дано распоряжение осуществить увольнение матросов, солдат, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истек.

В Татарстане осенью на военную службу призовут около 3,5 тыс. человек, из которых около 80% имеют высшее и среднее профессиональное образование. Больше всего татарстанцев отправятся служить в Сухопутные войска — 36% и в Военно-морской флот — 15%. На третьем месте по численности – Ракетные войска стратегического назначения, куда отправятся 13% призывников.

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