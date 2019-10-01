Военком РТ: На военную службу отправим 80% призывников с высшим и средним профобразованием

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане осенью планируется отправить в войска для прохождения военной службы около 80% призывников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«За последние годы существенно изменился состав граждан, призываемых на военную службу. Прежде всего увеличился их возраст. В результате изменений в законодательстве призывники, получившие первую отсрочку в школе, имеют право на отсрочку для получения среднего профессионального образования или обучения в магистратуре. Как следствие, число 18-летних граждан, призываемых на военную службу, каждый год сокращается, а количество призываемых граждан в возрасте 20 лет и старше увеличивается», – рассказал спикер.

По его словам, наиболее одаренные ребята, имеющие высшее образование, будут направляться в научные роты и научно-производственные подразделения Министерства обороны РФ. С 2015 года в научные роты из Татарстана было направлено 42 человека, осенью текущего года планируется направить 13 призывников. Всего на территории России функционируют 17 научных рот, констатировал Погодин.

«Ежегодно повышается показатель годности граждан к военной службе. Весной по Татарстану он составил 77,5%», – заметил военный комиссар РТ.

Говоря об особенностях осенней призывной кампании, он упомянул об изменениях в федеральном законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября. «Определенная категория граждан может отказаться от реализации своего права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу, путем подачи заявления в призывную комиссию и призваться на военную службу. Внесенные изменения исключают основания для увольнения с военной службы граждан, отказавшихся от реализации своего права», – отметил спикер.

«Право на досрочное увольнение с военной службы имеют только военнослужащие, проходящие военную службу по призыву при возникновении у них обстоятельств на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу во время прохождения военной службы по призыву», – добавил он.

Гражданам, имеющим высшее и среднее профессиональное образование, предоставляется право выбора – военная служба по призыву или два – три года службы по контракту, продолжил Погодин. «Срок прохождения службы призывников остается неизменным – один год», – заключил он.

В России сегодня стартовала осенняя призывная кампания. Прибытие призывников на сборный пункт Татарстана для отправки в войска начнется с 22 октября.

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