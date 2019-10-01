«Культурная эстафета школьника» с экскурсиями, мастер-классами и спектаклями стартовала в Татарстане

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстан присоединился к всероссийскому проекту «Культурная эстафета школьника», и сегодня более 2 тыс. учащихся по всей республике посетят экскурсии, мастер-классы, спектакли и другие мероприятия.

Ребятам из Казани и близлежащих районов Татарстана представили театральную постановку на татарском языке в Казанском государственном театре юного зрителя им. Кариева. Перед спектаклем к ребятам обратился заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Сегодня стартует всероссийский проект „Культурная эстафета школьника“. Я уверен, что он позволит вам прикоснуться к прекрасному миру искусства, волшебству музыки, таинству театра», — отметил он.

После просмотра спектакля ребята из начальных классов занесут свои впечатления в специальный дневник и нарисуют иллюстрации, рассказала классный руководитель четвертого класса из школы № 184 Советского района Казани Лилия Ахметзянова: «Они посмотрят спектакль, и в школе мы будем его обсуждать, описывать и рисовать в „культурном дневнике“. Кроме того, такие культпоходы помогают ребятам научиться вести себя в общественных местах, что очень важно».

Школьники более старшего возраста будут обсуждать и анализировать увиденное на уроках, например, родного языка, рассказала восьмиклассница из Свияжской СОШ Зеленодольского района Анселия Хайруллина.

«Мы с классом часто посещаем культурные мероприятия, театры, но в этом ТЮЗе я впервые. Поскольку постановка на татарском языке, мы будем обсуждать его на татарском», — сказала она.

В других районах республики сегодня также пройдут культурно-просветительские мероприятия. Экскурсии для ребят организуют в музее истории города Чистополь и музее современного этноискусства в Елабуге.

Мастер-класс по резьбе и росписи по дереву от преподавателей Казанского техникума народных художественных промыслов пройдет в Актанышском районе, а о жизни и творчестве Габдуллы Тукая школьникам расскажут в селе Новый Кырлай.

Урок культуры пройдет в Буинске для учащихся из Апастовского, Дрожжановского, Камско-Устьинского и других районов РТ. Кроме того, татарстанские учащиеся услышат органный концерт в исполнении студентов Альметьевского музыкального колледжа им. Яруллина.

Проект «Культурный дневник школьника» реализуется с 2014 года Министерством культуры РТ и Министерством образования и науки РТ под патронажем Президента Татарстана Рустама Минниханова. С 2014-го по 2018 год культурно-образовательный проект охватил около 680 тыс. учащихся.

Ранее стало известно, что татарстанские школьники с октября смогут бесплатно посещать музеи в рамках «культпоходов».

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