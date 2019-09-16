Татарстанские школьники с октября смогут бесплатно посещать концерты, спектакли и кинопоказы

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане в октябре стартует программа для школьников «Культурный норматив», в рамках которой они могут бесплатно посещать концерты, спектакли и кинопоказы. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.



«Программа „Культурный норматив“ стартует уже в октябре в 11 пилотных регионах России. Татарстан вошел в список пилотных регионов по реализации всероссийского проекта», — говорится в сообщении.



Проект предполагает организованные выезды школьников на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы. Запланировано, что такие «культпоходы» будут проводить ежемесячно. При этом все мероприятия будут бесплатны для школьников и проходить на добровольной основе.



Кроме «Культпоходов» в проекте есть блок «Культурный клуб», в рамках которого ребята пообщаются с деятелями культуры, и «Цифровая культура», где они познакомятся с произведениями искусства на информационных ресурсах.



Ребята будут записывать свои впечатления в специальном дневнике и в конце учебного года сдадут культурный норматив в игровой форме.



Школьники пришлют заявку на участие в сдаче «Культурного норматива» и вариант своего «Культурного дневника» с мероприятиями, которые школьник посетил за год, и произведения, с которыми он познакомился. Далее им для решения будут представлены контрольные вопросы.





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