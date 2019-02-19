Сергей Погодин: В Татарстане число уклонистов от службы в армии с каждым призывом уменьшается

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане число уклонистов от службы в армии с каждым годом и призывом уменьшается. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ военный комиссар РТ Сергей Погодин.

По словам спикера, в республике на данный момент примерно 180 человек уклоняются от армии.

«Мы ведем работу таким образом, чтобы человек в возрасте от 18 до 27 лет отслужил. Предупреждаем, штрафуем, где-то более жестко работаем. Словами и делом показываем нынешнее состояние Вооруженных Сил. Понимание у всех должно быть — защищать Родину должны те люди, которые здесь живут. Это исторически сложилось. Нам есть, что защищать», — подчеркнул Погодин.

С 1 октября началась осенняя призывная кампания. Призыв граждан на военную службу будет осуществляться до 31 декабря.

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