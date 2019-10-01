Талия Минуллина рассказала о переговорах с производителем «умных» памперсов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Компания Drylock Technologies, имеющая завод на территории Татарстана, планирует применять цифровые технологии для производства памперсов. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на Всемирном Цифровом Саммите IoT&AI World Summit Russia, который сегодня проходит в Казани.

«Вчера у нас были переговоры, к нам в гости приезжал президент бельгийской компании Drylock Technologies, которая делает памперсы, пеленки. Они находятся в процессе разработки сенсорных решений, которые позволяют понять, пора менять ребенку памперс или нет. Там устанавливаются определенные датчики, и можно посчитать, через сколько это понадобится это сделать», — пояснила Талия Минуллина.

Ранее компания Drylock Technologies открыла завод по производству гигиенической продукции на территории ОЭЗ «Алабуга».

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