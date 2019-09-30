Рустам Минниханов обсудил расширение производства «Драйлок Текнолоджиз» с гендиректором компании

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с учредителем и гендиректором компании «Драйлок Текнолоджиз» Бартом ван Малдереном, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Завод компании работает на территории ОЭЗ «Алабуга» с 2017 года. На предприятии производят гигиеническую продукцию.

На встрече обсудили текущую деятельность «Драйлок Текнолоджиз» и перспективы расширения производства. В ней также приняли участие вице-премьер РТ — глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, гендиректор АО «ОЭЗ ППТ “Алабуга”» Тимур Шагивалеев и другие.

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