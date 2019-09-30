Главный тренер «Нефтехимика»: Легионер Керби Райкел не оправдывает наших ожиданий

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение со счетом 3:2 в матче против казанского «Ак Барса».

«Матч нам понравился, и, наверное, для зрителей игра тоже была интересной. Мы имели достаточно моментов, к сожалению, не смогли их реализовать. В концовке, я считаю, за исключением отрезка во втором периоде, мы играли достаточно здорово», — поделился с журналистами специалист.

Вдобавок он отметил игру легионера Керби Райкела, который провёл семь матчей, но не отметился результативными действиями: «Наверное, он не оправдывает ожидания. Что ждём от него? Да, наверное, уже ничего не ждём».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.