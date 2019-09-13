Наставник «Ак Барса»: Такие тяжелые игры, как с «Нефтехимиком», нужны нашей команде

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов назвал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 3:2 очень непростой.

«Это была тяжелая игра, тяжело вкатывались. После двух побед с большим счетом у нас не должно быть специального настроя — всё-таки это татарское дерби, принципиальная игра. Нижнекамск был очень заряжен, и нам было непросто, но такие игры нужны, и в них нужно побеждать. Однако очень важно, чтобы удача также сопутствовала», — сообщил Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

Также он затронул новую чёрную форму казанского клуба: «Форма смотрелась неплохо, но играли неважно».

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