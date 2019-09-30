WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

30 сентября 2019, 22:10

Спорт

Данис Зарипов о своём 1200-м матче в чемпионатах России: «У меня есть силы и желание продолжать»

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Спорт

Данис Зарипов о своём 1200-м матче в чемпионатах России: «У меня есть силы и желание продолжать»

Фото: Владимир Васильев

Нападающий «Ак Барса» вспомнил свой первый выход на лёд в первенстве страны.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал свой 1200-й матч в чемпионатах России. Круглая дата попала на игру против нижнекамского «Нефтехимика», которая завершилась победой казанцев 3:2. 

«Приятно сыграть столько игр, это значимая цифра. Хочется поблагодарить своих партнеров, которые вместе со мной выходили на лед и людей, которые поддерживали меня вне льда. Сейчас я в хорошей форме, есть ещё силы, есть ещё желание, есть возможности продолжать. Не знаю, на сколько меня хватит, но я буду стараться выходить на лёд и приносить пользу команде», — поделился Зарипов. 

Также он рассказал о своём самом первом матче: «Я помню, что во время самой первой смены, сразу же со вбрасывания поехал на скамейку штрафников — засадил Максиму Афиногенову клюшкой по голове. Это был мой первый шаг. За те две минуты отбывания наказания меня посещали мысли, что на этом моя карьера закончится, даже не начавшись. Мы пропустили гол, но тренер отнёсся ко мне лояльно. Скорее всего он понимал, что из меня может что-то получиться. Как видно, он не ошибся».

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