В Казани почти на два года продлили ограничение движения по улице Рахматуллина

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Казани ограничение движения транспорта по части улицы Рахматуллина продлили до 31 июля 2021 года. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома города сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Движение транспорта ограничено на участке от здания № 18 по ул. Мусы Джалиля до ул. Кави Наджми», – отмечается в сообщении мэрии.

Причиной ограничения движения транспорта являются ведущиеся здесь работы по реконструкции объектов культурного наследия.

Прежде предполагалось, что действующее с 23 апреля текущего года ограничение будет снято 16 октября, о чем сообщало ранее ИА «Татар-информ».

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