Минниханов осмотрел ход реконструкции и строительства объектов в историческом центре Казани

Президенту РТ представили план мероприятий празднования 300-летия Казанского адмиралтейства на территории Адмиралтейской слободы.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с ходом реконструкции и строительства объектов в историческом центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сначала Рустам Минниханов посетил «Среднюю образовательную школу-интернат "СОлНЦе"», к которой с весны этого года ведется строительство 4-этажного пристроя.

Затем лидер республики осмотрел объект культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы Дворянского собрания XVIII века» и ознакомился с планом работ по реконструкции исторического квартала по ул. Рахматуллина — К.Наджми — Профсоюзная — М.Джалиля.

Также Президенту РТ рассказали об идее расширения здания лицея им. Лобачевского при КФУ, презентовали объект культурного наследия «Гостиница «Грандотель» («Дом Свешникова, начало XIX века») на перекрестке улицы Кави Наджми и пешеходной улицы Баумана.

Президент посетил Нижнезареченскую дамбу на правом берегу Казанки, где планируется построить пешеходную зону и развлекательные объекты для отдыха горожан.

Далее главе республики представили краткий план мероприятий празднования 300-летия Казанского адмиралтейства на территории Адмиралтейской слободы, ход реконструкции «Храма-памятника Спаса Нерукотворного «Памятник павшим воинам». В обсуждении хода реставрации принял участие Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, который попросил Президента оказать содействие в ремонте улицы, ведущей к Зилантову монастырю.