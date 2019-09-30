В Минтруде РФ рассказали об индексации пенсий с 1 января

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). С 1 января будущего года примерно 31 млн неработающих российских пенсионеров станут получать повышенные пенсии. Запланированный размер индексации составляет 6,6%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

В ведомстве особо отметили, что индексация «значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%)». При этом за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров вырастет в среднем примерно на 1 тыс. рублей.

Помимо этого, с 1 апреля 2020-го на 7% должны увеличиться пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные пенсии, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Весеннее повышение коснется почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн получают социальные пенсии, уточнили в министерстве.

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