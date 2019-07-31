Синоптики Татарстана пообещали потепление до +20 градусов

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Наиболее теплым днем предстоящей недели в Татарстане станет пятница, 4 октября. В светлое время суток воздух прогреется до 15–20 градусов тепла, следует из предварительного прогноза Гидрометцентра РТ.

Во вторник и среду, 1 и 2 октября, как и сегодня, погоду на территории республики будет определять передняя часть пришедшего с северо-запада обширного циклона, центр которого находится над Балтийским морем.

Благодаря проходящим через регион атмосферным фронтам временами будут идти дожди. Вероятны порывы южного ветра до 15–20 м/с, днем 1-го и ночью 2-го числа – до 17–22 м/с. В дневные часы температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла во вторник и от 11 до 16 градусов в среду.

«В четверг, 3 октября, на республику распространит влияние гребень антициклона», – отмечают татарстанские синоптики. Он принесет с собой дальнейшее потепление до +13, +18 градусов. Небольшие осадки возможны лишь местами, а на следующий день, который окажется наиболее теплым на протяжении недели, они и вовсе маловероятны.

Впрочем, уже в субботу, 5 октября, в Татарстан придет холодный фронт с дождями, из-за которого температура воздуха снизится до 11–16 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал об аномально теплой погоде, которая ожидается на этой неделе в Татарстане.

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