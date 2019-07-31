В начале следующей недели теплая погода не оставит Татарстан

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). На выходных и в начале следующей недели в Татарстане сохранится достаточно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Сейчас погодные условия на большей части Европейской территории России, включая республику, определяет обширный малоподвижный антициклон. Именно под его влиянием в регионе установилась спокойная умеренно-теплая погода с небольшими дождями на востоке, отмечают синоптики.

В ближайшие дни существенных изменений метеорологической обстановки в Татарстане не ожидается. «В воскресенье и начале следующей недели спокойная теплая погода на территории республики сохранится», – обещают специалисты.

Местами будут идти небольшие дожди. В ночные часы столбики термометров опустятся до 6 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит от 19 до 24 градусов тепла.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», завтра, 7 сентября, ночью и утром местами на территории Татарстана опустится туман. В дневные часы воздух прогреется до +18, +23 градусов.

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