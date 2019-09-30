Большой долговой транш: Татарстанская «Свияга» выплатила 16 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Долги по зарплате на сумму 15,8 млн рублей выплатило в Татарстане ООО «Сельхозпредприятие "Свияга"» 1300 работниками. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по зарплате, в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, погашена задолженность по заработной плате на предприятии Апастовского района», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что это уже не первый случай выплаты долгов по зарплате данным предприятием в этом году своим сотрудникам. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ООО СХП «Свияга» выплатило более 14 млн рублей 1141 работникам.



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