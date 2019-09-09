В Татарстане «Свияга» выплатила аграриям 14 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Долги по зарплате на сумму более 14 млн рублей выплатило в Татарстане ООО СХП «Свияга». Это уже не первый случай выплаты долгов по зарплате данным предприятием в этом году, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В Татарстане продолжается работа по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. Минтруд РТ добился частичного погашения задолженности по заработной плате перед 1141 работником ООО СХП „Свияга“ в Апастовском районе на сумму более 14 млн рублей», — сказано в сообщении.

Организация осуществляет свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Это уже третий в этом году случай погашения сельхозпредприятием «Свияга» долгов по зарплате. Ранее «Татар-информ» сообщал, что данное предприятие в текущем году выплатило 950 работникам 8,5 млн рублей, а также перечислило 275 работникам свыше 5,5 млн рублей. Стоит отметить, что эта же самая агрофирма в прошлом году не направила детям удержанные из зарплаты алиментщиков 117 тыс. рублей.



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