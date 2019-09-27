Владыка Феофан – Ли Чжаньшу: Смело развивайте экономические отношения с Татарстаном, не проиграете

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Смело развивайте экономические взаимоотношения с Татарстаном – никогда не проиграете. Об этом заявил сегодня в Благовещенском соборе митрополит Казанский и Татарстанский Феофан Председателю Парламента Китая господину Ли Чжаньшу.

«Татарстан является одним из самых развитых регионов России. Здесь потенциал, воля, пунктуальность в исполнении. В Татарстане слово никогда не расходится с делом», – сказал глава Татарстанской митрополии.

Владыка подчеркнул, что не только политики, руководство России и Татарстана, но и жители всегда с большой любовью относились к народам Китая. «Вся проблема современного общества в его противоречии. Но есть такие великие страны, как Китай и Россия. Это не просто игроки на политической арене, это реальная действительность, с которой надо считаться, другого пути нет. Без Китая и России нет нормального мира и развития в планетарном масштабе», – добавил он.

Во время экскурсии по Благовещенскому собору митрополит Феофан рассказал, что он был построен по приказу Ивана Грозного. «Собор по сравнению с китайской историей еще юн, – отметил он. – Для нас высокая честь принимать вас здесь, под сводами этого собора, который посещали все российские правители, практически начиная с 16 века все цари, императоры бывали здесь. Вы только что вернулись из Москвы, где видели собор Василия Блаженного. Наш собор строили те же мастера. Это говорит о том, что Казань в Российском государстве всегда занимала и поныне занимает ведущее место».

По словам главы Татарстанской митрополии, туристы посещают Благовещенский собор как музей, но «здесь же утром и вечером совершаются богослужения». «Это тот консенсус, который свидетельствует о многокультурности и единстве. Вы познакомились с мечетью Кул Шариф, сейчас – с православным храмом. Две основные религии являются базовыми в Татарстане. Собор и мечеть на территории Казанского Кремля – еще одно свидетельство того, как две культуры и религии могут жить в мире и согласии, чего так не хватает в современном обществе», – заявил он.

Господин Ли Чжаньшу согласился с высказыванием митрополита Феофана. «Конечно, у разных религий есть свои мнения и убеждения, но при этом они должны мирно сосуществовать. В культурном плане у всех религий есть общее. Мне кажется, что все люди, даже атеисты, должны уважать религиозные культуры. А политические деятели тем более не должны использовать религию как инструмент для борьбы с другими странами», – убежден он.

Глава парламента Китая назвал Благовещенский собор «священным и особым местом». «Мы уважаем православие в России. В Китае мы бережно храним православные храмы. Знаю, что российская сторона придает большое значение их сохранению, – обратился он к митрополиту Феофану. – Вы сказали, чтобы мы смело взялись за сотрудничество с Татарстаном. Конечно, я согласен с этим. Как и Россия, Китай всегда придерживается своего слова. Мы за честность и справедливость. Мы, как великие державы, всегда держимся вместе».

В завершение встречи Владыка Феофан подарил господину Ли Чжаньшу модель Благовещенского собора. «Ваш собор произвел на меня глубочайшее впечатление. А вам в подарок – картина. Это шелковый путь», – ответил Председатель парламента КНР.

В Казани с рабочим визитом находится делегация Китая во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (Парламента) Китайской Народной Республики господином Ли Чжаньшу. Это первый официальный визит китайского политика в Россию и Татарстан в качестве главы парламента Китая. В первой половине дня члены делегации в сопровождении Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина побывали на Казанском вертолетном заводе и в Казанском федеральном университете.

Делегация КНР посетила Татарстан в рамках официального визита в Россию. Основная цель визита в Казань – расширение межпарламентских связей и укрепление межрегионального сотрудничества двух государств.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.