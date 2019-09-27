Главе Парламента Китая Ли Чжаньшу в КФУ подарили копию прошения Ленина о поступлении в университет

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Делегация Китая во главе с председателем Парламента КНР господином Ли Чжаньшу сегодня посетила Казанский федеральный университет. Гости, которых сопровождал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, ознакомились с традициями, историей и современной жизнью вуза, а также с его научным потенциалом.

Возле главного здания Казанского федерального университета делегацию встретил ректор КФУ Ильшат Гафуров. «Очень приятно вас приветствовать», - сказал он.

Но прежде чем начать знакомство с вузом главы парламентов Татарстана и Китая сфотографировались на фоне памятника Ленину.

Уже в здании представители делегации пообщались со студентами из Китая, обручающимися в КФУ. Затем они проследовали в музей истории университета, где оценили его экспозицию. «По этим лестницам поднимался Ленин», - сообщил по пути Фарид Мухаметшин господину Ли Чжаньшу.

Позже гости побывали в актовом зале и аудитории № 7 юридического факультета. Ильшат Гафуров показал, за какими партами будучи студентами в разные годы располагались и слушали лекции Лев Толстой и Владимир Ульянов-Ленин. Кроме того, была продемонстрирована уникальная коллекция редких книг по китайской грамматике, которая хранится в библиотеке вуза.

В завершение экскурсии господин Ли Чжаньшу оставил запись в книге почетных гостей КФУ. А Ильшат Гафуров подарил ему копию прошения Владимира Ульянова-Ленина о поступлении в университет с переводом на китайский язык. «Этот небольшой подарок будет напоминать о времени, проведенном в университете», - подчеркнул ректор.

«Это ценный подарок, - ответил господин Ли Чжаньшу. - Хочу попросить вуз активнее сотрудничать с китайскими университетами».

В Казань 26 сентября прибыл председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (Парламента) Китайской Народной Республики господин Ли Чжаньшу. В аэропорту его встретил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Это первый официальный визит китайского политика в Россию и Татарстан в качестве главы Парламента Китая.

Делегация КНР посещает Татарстан в рамках официального визита в Россию. Основная цель визита в Казань – расширение межпарламентских связей и укрепление межрегионального вектора сотрудничества двух государств.

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