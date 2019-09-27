Работники бюджетных организаций в Нижнекамске заселятся в новые квартиры

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). 160-квартирный соципотечный дом №11 в 49-м микрорайоне Нижнекамска готовится принять новых жильцов. В многоквартирной новостройке будут проживать участники программы соципотеки – работники бюджетных организаций и предприятий, сообщает инвестор строительства – Госжилфонд при Президенте РТ.

Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. В настоящее время Госжилфонд готовит обращение в исполком Нижнекамска на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию дома.

Дом состоит из десяти этажей и четырех подъездов, общая площадь квартир составляет около 8 тыс. квадратных метров. Все квартиры полностью готовы для проживания, в них установлена сантехника, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды, газа, электроэнергии, регуляторы тепла.

В текущем году Госжилфонд уже заселил в Нижнекамске три многоквартирных жилых дома на 400 квартир. В настоящее время в 49-м микрорайоне города завершается строительство соципотечного дома № 49-16 на 120 квартир, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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