В Нижнекамске завершено строительство многоквартирного дома для соципотечников

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В активно строящемся 49-м микрорайоне Нижнекамска завершено строительство жилого дома на 160 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ



В настоящее время организация подала в Госстройнадзор РТ заявление на выдачу заключения о соответствии объекта проектной документации и нормативным требованиям (ЗОС).



После оформления всех необходимых документов в новые квартиры заселятся участники программы социальной ипотеки.



В текущем году Госжилфонд заселил уже три многоквартирных жилых дома на 400 квартир в 49-микрорайоне Нижнекамска. В целом, в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда предполагает строительство в городах и районах республики 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. квадратных метра.

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