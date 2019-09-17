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Татар-информ

17 сентября 2019, 18:08

Общество

В Нижнекамске завершено строительство многоквартирного дома для соципотечников

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Общество

В Нижнекамске завершено строительство многоквартирного дома для соципотечников

Госжилфонд подал заявление на выдачу заключения о соответствии жилого дома на 160 квартир.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В активно строящемся 49-м микрорайоне Нижнекамска завершено строительство жилого дома на 160 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ

В настоящее время организация подала в Госстройнадзор РТ заявление на выдачу заключения о соответствии объекта проектной документации и нормативным требованиям (ЗОС).

После оформления всех необходимых документов в новые квартиры заселятся участники программы социальной ипотеки.

В текущем году Госжилфонд заселил уже три многоквартирных жилых дома на 400 квартир в 49-микрорайоне Нижнекамска. В целом, в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда предполагает строительство в городах и районах республики 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. квадратных метра.

 

 

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