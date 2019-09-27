В Татарстане зарегистрировали спад заболеваемости бешенством у диких животных

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Ежегодно в Татарстане используют более 2,7 млн вакцин от бешенства для диких плотоядных животных. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного Управления ветеринарии Кабинета министров РТ Александр Козлов.

«Совместно с охотоведами мы ежегодно вакцинируем от бешенства диких плотоядных животных. За счет этого у нас идет спад регистрации бешенства. В этом году уже 1 млн 800 тыс. приманок, заправленных вакциной против бешенства, было разложено по лесам и полям РТ», — отметил спикер.

Кроме того, осенью ветеринары и охотоведы планируют разложить еще около 900 тыс. приманок против бешенства. Александр Козлов также подчеркнул, что болезнь чаще всего регистрируется у лис и енотовидных собак — их организм особенно чувствителен к вирусу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за восемь месяцев 2019 года зафиксировали около 8 тыс. случаев повреждений, нанесенных животными.

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