Роспотребнадзор: В Татарстане почти на четверть увеличились случаи нападения животных на людей

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане за восемь месяцев 2019 года зафиксировали около 8 тыс. случаев повреждений, нанесенных животными. Об этом на пресс-коференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«В среднем в Татарстане в год регистрируется около 10 тыс. случаев повреждений, нанесенных животными, — ослюнение, оцарапывание, укусы. За последние восемь месяцев в Татарстане зафиксировано уже 8 тыс. случаев — это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила спикер.

Она также отметила, что в случае нападения животного, дабы избежать заболевания бешенством, нужно незамедлительно обратиться к врачу. При укусе вирус попадает в кровь, достигает головного мозга и поражает всю нервную систему. Если вовремя не получить помощь, возможен летальный исход.

«Необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение — в травмпункт или поликлинику по месту жительства и начать своевременную терапевтическую помощь. Это местная обработка раны — ее промывают, обрабатывают антисептиком, спиртом, йодом. Далее вводят вакцину и, при необходимости, иммуноглобулин», — рассказала Борисова.

В случае если человека укусило дикое животное, или же нет уверенности, что оно не больное бешенством, применяется шестикратный курс вакцинации, который проходит в течение 90 дней. Если же есть возможность понаблюдать за поведением животного, и оно не погибло в течение 10 дней, человеку необходимо пройти условный курс, состоящий из 3 прививок.

«В среднем ежегодно в мире умирает около 60 тыс. человек, и более 30 тыс. — это люди из стран Азии. Россия относится к странам со средним уровнем заражения людей. За последние 19 лет — в период с 2000 по 2019 год — в России заболели 193 человека», — заключила начальник отдела санитарной охраны территории. Она также добавила, что последний случай заболевания бешенством в Татарстане фиксировался в 2014 году — турист прибыл из поездки на ГОА, где его укусила дикая собака.

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