WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

27 сентября 2019, 06:44

Экономика и финансы

В России отзывают более 900 автомобилей Mercedes-Benz

Рекомендуем

Экономика и финансы

В России отзывают более 900 автомобилей Mercedes-Benz

Под программу попали транспортные средства, реализованные в 2018 и 2019 годах.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В России отзывают 922 кроссовера Mercedes-Benz (GLE класс тип 167), сообщает Росстандарт.

Под программу попали транспортные средства, реализованные в 2018 и 2019 годах, с VIN-кодами, список которых предоставлен на сайте федерального агентства. 

Причина отзыва — вероятность некорректной установки дренажных шлангов для конденсата кондиционера. Специалисты при необходимости переустановят дренажные шланги. 

Автовладельцы будут проинформированы представителями АО «Мерседес-Бенц РУС» путем рассылки писем или по телефону. Автолюбители также могут самостоятельно определить, подпадает ли их ТС под отзыв и при необходимости связаться с ближайшим дилерским центром.

Ранее также сообщалось об отзывае более четырех тысяч автомобилей Mercedes-Benz, реализованных с августа 2017-го по май 2018 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Китайская компания планирует производить на территории «Алабуги» 200 тыс. тонн аммиака в год
Новости дня
08:10
Помощь от колледжа и новые контакты: студентка из РТ вышла в финал международной олимпиады по IT

Финал конкурса будет проходить с 4 по 7 октября в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

08:05
Минниханов обсудит с главой законодательной власти Китая перспективы сотрудничества КНР и РТ

Казань с рабочим визитом посещает Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

08:00
В рамках нацпроектов финансирование пересадки органов в Татарстане увеличили почти на 6 млн рублей

В этом году РКБ провела восемь успешных операций по пересадке печени и 31 раз пересадила почки.

07:42
Ученые: Чайные пакетики являются источником большого количества микропластика
07:28
Сергей Кириенко и Рустам Минниханов откроют финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в Казани

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ посетит Татарстан с рабочим визитом.

06:44
В России отзывают более 900 автомобилей Mercedes-Benz
06:24
В Камских Полянах завершается строительство экопарка с прудом, ельником и скалодромом

Экопарк станет центром культурной жизни моногорода и главным местом отдыха жителей Камских Полян.

05:50
В Казани стартует цикл лекций об искусстве стенной живописи

Первая лекция состоится сегодня в ЦСК «Смена».

05:27
Тетюшские пловцы завоевали высшие награды на Международном турнире «Кубок золотого кольца»

Пловец Константин Привалов завоевал первое место на дистанции 100 метров на спине, второе место – на дистанциях 50 метров и 200 метров на спине.

04:10
Менделеевский этнофестиваль «Марийская Восьмерка» попал в финал премии Russian Even Awards 2019

Фестиваль отмечен в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 тысяч человек».

03:25
Делегаты из Турции осмотрели в Нижнекамске парки, школы, мечеть, МФЦ и библиотеку

Турецкие гости побывали на уроке иностранного языка в школе «Норма 36», которая открылась в 2017 году.

02:13
Волонтеры Бугульмы помогут настроить «цифру» и после отключения аналогового телевещания

Куратор центра волонтеров Константин Круглов предположил, что местные жители будут обращаться и после отключения аналогового эфирного телевещания.

01:10
В Верхнеуслонской гимназии на уроках труда школьники используют 3D-принтеры и квадрокоптеры

На базе «Точки роста» будут реализованы новые образовательные программы по «Технологии», «Информатике», «ОБЖ» с обновленным содержанием.

00:25
В Пестречинском районе подготовлены 28 единиц техники для уборки снега

На случай экстренного выпадения осадков в районе предусмотрен план «Буран».

26.09 23:45
Житель Казани помог экологам найти большую свалку в центре города

Экологи Татарстана разыскивают собственника земельного участка на улице Хади Такташа, чтобы оштрафовать на 250 тыс. рублей.

26.09 23:32
«Планета добра» и «Единая Россия» совместно провели в Елабуге «урок доброты»

Необычное занятие состоялось в елабужской школе № 5.

26.09 23:30
Фарид Мухаметшин встретил в аэропорту Казани главу законодательной власти Китая

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу возглавляет прибывшую с рабочим визитом делегацию КНР.

26.09 23:21
До 1 октября открыт прием заявок на фестиваль «Наше время – Безнен заман»

Работающая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет может проявить себя в различных творческих направлениях – вокале, хореографии, художественном слове.

26.09 23:09
Хиты татарской и русской эстрады: нижнекамцы выступили на Фестивале теплых объятий в Турции

Во время концерта к артистам подходили жители разных городов России, отдыхающие на побережье, и просили приехать к ним с концертом.

26.09 22:52
На двух участках трассы Казань – Буинск – Ульяновск после ремонта появятся 287 новых дорожных знаков

Капитально ремонтируются участки трассы, проходящие через Верхнеуслонский, Камско-Устьинский и Апастовский районы РТ.

26.09 22:33
На Кремлевской набережной казанцы присоединятся ко всероссийскому марафону в 10 тыс. шагов

Начало акции на Кремлевской набережной запланировано на 9.30 утра.

26.09 22:10
«Нефтехимик» проиграл дома по буллитам китайскому «Куньлуню»

В следующем туре 28 сентября «Нефтехимик» сыграет дома с минским «Динамо».

26.09 21:42
В РТ агрофирма «Кубня» выплатила передовикам жатвы более пяти млн рублей долгов по зарплате

Три предприятия-должника из республики выплатили долги по зарплате на общую сумму 7,4 млн рублей.

26.09 21:20
В Набережных Челнах на аллее Женственности посадят 75 саженцев яблонь
26.09 21:02
В День пожилых людей представители трех ведомств Татарстана проведут в МФЦ бесплатные консультации

Специалисты проконсультируют в вопросах перерасчета пенсий, выплат соцпособий, предоставления льгот.

События