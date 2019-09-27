В России отзывают более 900 автомобилей Mercedes-Benz

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В России отзывают 922 кроссовера Mercedes-Benz (GLE класс тип 167), сообщает Росстандарт.

Под программу попали транспортные средства, реализованные в 2018 и 2019 годах, с VIN-кодами, список которых предоставлен на сайте федерального агентства.

Причина отзыва — вероятность некорректной установки дренажных шлангов для конденсата кондиционера. Специалисты при необходимости переустановят дренажные шланги.

Автовладельцы будут проинформированы представителями АО «Мерседес-Бенц РУС» путем рассылки писем или по телефону. Автолюбители также могут самостоятельно определить, подпадает ли их ТС под отзыв и при необходимости связаться с ближайшим дилерским центром.

Ранее также сообщалось об отзывае более четырех тысяч автомобилей Mercedes-Benz, реализованных с августа 2017-го по май 2018 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.